Ф. Луис: Месси невозможно остановить без нарушения правил

Защитник «Атлетико» Филипе Луис поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси, отметив, что в игре один в один он практически непобедим.
«Месси так хорош, что может выиграть чемпионат Испании и со средней командой, хотя это и не так. Но благодаря ему «Барселона» добивалась успехов в последние годы, несмотря на то что в клубе часто случались скандалы. Месси настолько хорош, что «Барселона» побеждает, несмотря ни на что.
Когда Месси и Роналду забивают по 50 голов за сезон, люди винят в этом защитников. Однако другие столько не забивают, а защитники те же. Другим забивать тяжело, а им это удаётся. Месси и Роналду являются футболистами абсолютно другого уровня.
Месси невозможно остановить без нарушения правил. Когда он пытается обыграть один в один, я смогу отобрать у него мяч лишь один раз из 20, не совершив фола. Против него нужны другие средства», – цитирует Филипе Луиса El Mundo.