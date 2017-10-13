«Саутгемптон» в январе может купить Алькасера у «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер попал в сферу интересов «Саутгемптона». Руководство каталонского клуба разрешило 24-летнему футболисту покинуть команду из-за отсутствия игровой практики, и «святые» считаются основными претендентами.
Daily Mail сообщает, что наставник «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино хочет видеть в команде именно Алькасера, с которым знаком ещё по работе в «Валенсии», откуда форвард и был куплен в 2016 году за € 30 млн.
С тех пор Пако Алькасер провёл за «Барселону» всего 30 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
Алькасер: в «Барселоне» мне надо было обязательно забить, пусть даже задом