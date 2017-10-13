Карпин поддержал акцию «День донора» в Улан-Удэ

Известный российский тренер Валерий Карпин поддержал акцию «День донора», которая прошла в Улан-Удэ, и встретился со студентами. Об этом сообщает «Аригус».
Студенты БГУ (Бурятский государственный университет) смогли пообщаться со звездой российского футбола. Вначале встреча прошла в стенах вуза. Затем Валерий Карпин появился на стадионе «Спартак». Все желающие могли не только сдать кровь, но и получить автограф именитого в прошлом футболиста.
Главный врач республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева прокомментировала это событие.
«Эта акция посвящена чемпионату мира по футболу. Поэтому в этой кампании всегда участвуют звёзды спорта и эстрады и так далее», — сказала Бурлаева.
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