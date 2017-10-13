Зырянов проведёт автограф-сессию перед матчем «Зенит» — «Арсенал»

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов перед матчем 13-го тура РФПЛ «Зенит» — «Арсенал», который пройдёт 15 октября, встретится с болельщиками на стадионе «Санкт-Петербург» в холле трибуны «А» на третьем этаже начиная с 16:30 мск.
Болельщики получат возможность получить автограф Зырянова, сфотографироваться со знаменитым игроком и поздравить его с юбилеем лично и оставив пожелание на специальной стене. 5 октября хавбеку исполнилось 40 лет.
Зырянов перешёл в «Зенит» в 2007 году, провёл 286 матчей, забил 39 мячей и отдал 60 результативных передач. Вместе с петербуржцами он стал трёхкратным чемпионом России, обладателем кубка страны, двух Суперкубков России, кубка и Суперкубка УЕФА. В 2014-м Зырянов начал выступать за «Зенит-2», где провёл 88 матчей и забил 10 мячей.