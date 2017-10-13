Полузащитник «Ливерпуля» Лаллана назвал Хави одним из своих кумиров

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана во время восстановления после полученной травмы провёл встречу с бывшим полузащитником «Барселоны» Хави, который ныне является играющим тренером катарского клуба «Аль-Садд».
«Ещё неделя реабилитации прошла, мне лучше с каждым днём. Получил бонус — я смог пообщаться с одним из моих кумиров – Хави. Это один из величайших игроков своего поколения», — написал Лаллана в «Инстаграме».
Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» Адама Лаллана.