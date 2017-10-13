Сильвестр: Коутиньо, Салах, Фирмино и Мане не являются игроками мирового класса

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр рассказал об атмосфере, которая царит на «Энфилде», где 14 октября манкунианцы сыграют с «Ливерпулем» в матче 8-го тура АПЛ, а также поделился мнением об игроках мерсисайдцев Филиппе Коутиньо, Мохамеде Салахе, Роберто Фирмино и Садио Мане.
«На «Энфилде» чувствуешь себя как в аду. Тебя не приветствуют, и ты чувствуешь ненависть. Но это повод посмотреть, как команда реагирует на подобные вещи. Это лучшее место для победы.
Что касается Коутиньо, Салаха, Фирмино и Мане, они, конечно, хорошие игроки, но едва ли футболисты мирового класса. «Манчестер Юнайтед» ждёт трудное испытание, но они могут добиться положительного результата», — цитирует Сильвестра Goal.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало – в 14:30 мск.