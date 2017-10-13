Федерация футбола Эквадора дисквалифицировала 5 игроков своей сборной

Федерация футбола Эквадора после консультации с главным тренером Хорхе Селико, а также советом директоров федерации приняла решение дисквалифицировать на неопределённый срок пятерых футболистов, имена которых не раскрываются.
При этом в СМИ сообщается, что ими стали защитник Роберт Арболеда, полузащитники Карлос Орехуэла и Габриэль Кортес, а также нападающие Эннер Валенсия и Хоао Плата. По данным издания El Comercio, причиной такого решения стало то, что данные игроки в ночь перед домашним отборочным матчем чемпионата мира—2018 с командой Аргентины отправились в ночной клуб.
Отметим, что Арболеда, Орехуэла и Валенсия принимали участие в матче с аргентинцами, который закончился поражением сборной Эквадора (1:3).
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