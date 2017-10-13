«Ньюкасл» выкупил у дортмундской «Боруссии» полузащитника Мерино

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Микель Мерино, который летом нынешнего года был отдан в аренду «Ньюкаслу», заключил с английской командой полноценный контракт на пять лет. Об этом сообщает официальный сайт «сорок». По информации британских СМИ, сумма трансфера составляет £ 8 млн (примерно € 9 млн)
Футболист молодёжной сборной Испании в текущем сезоне чемпионата Англии провёл за «Ньюкасл» семь матчей (из них шесть — в основном составе). В «Боруссию» Мерино перешёл в 2016 году, перебравшись из «Осасуны».
Фотографию Мерино в футболке «Ньюкасла» можно посмотреть в аккаунте английского клуба в «Твиттере».
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Мерино перешёл в «Ньюкасл»