«Манчестер Юнайтед» готов заплатить рекордные £ 170 млн за Кейна

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна £ 170 млн (около € 190 млн), что станет рекордом для АПЛ. Сам 24-летний футболист недавно выразил мнение, что находится в лучшей форме в своей жизни — в текущем сезоне Кейн забил шесть мячей в семи матчах чемпионата Англии.
Ранее СМИ связывали Кейна с возможным переходом в «Реал», однако, как сообщает The Sun, «Манчестер Юнайтед» готов потратить серьёзные средства, чтобы усилить свою линию атаки форвардом «Тоттенхэма».
Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью очень хочет видеть Кейна в своей команде. Манкунианцы готовы поднять зарплату Гарри до £ 140 тыс. (около € 155 тыс.) в неделю.
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