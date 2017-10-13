В заявке сборной Нигера на ЧМ U17 сразу 7 игроков, родившихся 1 января

Во время чемпионата мира среди сборных до 17 лет, который проходит в Индии, журналисты заметили любопытное совпадение. В заявке сборной Нигера находятся сразу 7 футболистов, которые родились 1 января. Из них пятеро родились в 2000 году и ещё двое в 2001 году. Если бы игроки, появившиеся на свет в 2000 году, родились на день раньше, то не могли бы играть на текущем мировом первенстве.
В интервью GloboEsporte тренер сборной Нигера объяснил данное совпадение.
«Мусульмане не отмечают юбилейную дату и поэтому не пишут возраст. В паспорте они также возраст не указывают. Когда я работал со взрослыми спортсменами, они не знали даты своего рождения», — сказал Луис Вердини.
За тур до конца группового турнира сборная Нигера в группе D занимает 3-е место и претендует на выход в плей-офф. В последнем матче Нигер сыграет против сверстников из Бразилии. Встреча состоится 13 октября. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».