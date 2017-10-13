Игрок «Манчестер Юнайтед» Валенсия – автор лучшего гола в АПЛ в сентябре

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия признан автором лучшего гола в английской Премьер-лиге по итогам сентября. Об этом говорится на официальном сайте лиги.
Эквадорский футболист отметился голом в домашнем матче 5-го тура АПЛ с «Эвертоном» (4:0), поразив ворота соперника уже на 4-й минуте.
«Я рад получить эту награду. Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Это гол, которым я горжусь. Удачное начало позволило нам в итоге обыграть «Эвертон» и набрать три очка», — сказал Валенсия.
Видео гола Антонио Валенсии можно посмотреть на странице «МЮ» в «Твиттере».
Фото также можно посмотреть на странице манкунианцев в «Твиттере».
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