Мертенс: подписался бы на то, чтобы «Наполи» играл плохо, но выиграл скудетто

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс поделился мнением о том, по силам ли его команде побороться за скудетто в текущем сезоне. После семи туров неаполитанцы лидируют в Серии А.
«Играть плохо и выигрывать? Я бы подписался на это сразу, чтобы выиграть скудетто. Мы сможем дальше мечтать и бороться за титул, если будем придерживаться своего футбола, благодаря которому здесь оказались. Никаких альтернатив, просто нужно хорошо играть.
Нахождение «Наполи» на вершине не является неожиданностью. Мы претендуем на победу в чемпионате. Но есть много соперников, прежде всего «Ювентус», который остаётся фаворитом. «Наполи» подобрался очень близко и теперь нужно преодолеть эту разницу», — сказал Мертенс в интервью La Repubblica.
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