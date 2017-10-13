Слуцкий: у «Норвича» практически нет слабых мест, это будет сложный матч

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 12-го тура Чемпионшипа с «Норвич Сити». Встреча состоится 14 октября. Начало – в 14:00 мск.
«Футболисты, которые находились в сборной, вернулись без травм, но у всех разное физическое состояние. Кто-то провёл два матча, кто-то один, некоторые вообще не играли.
На сегодняшний день у «Халла» есть ядро опытных игроков – Доусон, Мейлер, Кэмпбелл, Ларссон, Макгрегор. Это важно. Надеюсь, теперь у нас действительно сильная команда, и все понимают принципы и философию.
«Норвич» — хорошая, быстрая команда, тренер жёсткий. У них почти нет слабых мест, это будет сложный матч. Я смотрел несколько их игр. В последних шести они пять раз играли на ноль», — сказал Слуцкий на пресс-конференции.