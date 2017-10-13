Гвардиола – лучший тренер в АПЛ по итогам сентября

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам сентября. Об этом говорится на сайте лиги.
Испанский специалист обошёл таких тренеров, как Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») и Арсена Венгера («Арсенал»).
В сентябре «Манчестер Сити» выиграл все четыре матча АПЛ, одолев «Ливерпуль» (5:0), «Уотфорд» (6:0), «Кристал Пэлас» (5:0) и «Челси» (1:0). Эта награда стала для Гвардиолы второй с момента его работы в Премьер-лиге.
Фото можно посмотреть на странице АПЛ в «Твиттере».
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