Болельщики «Ювентуса» признали Дибалу лучшим игроком в сентябре

Болельщики «Ювентуса» признали по итогам сентября нападающего Паоло Дибалу лучшим футболистом в составе своей команды. Об этом сообщил официальный сайт туринского клуба.
В первом месяце осени аргентинский футболист в составе своего клуба в итальянской Серии А провёл четыре матча, в которых отметился шестью голами. В Лиге чемпионов Дибала сыграл две встречи, но в них не отметился результативными действиями.
Отмечается, что свою награду 24-летний нападающий получит завтра, 14 октября, перед домашним матчем с «Лацио».
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