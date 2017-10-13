Алаба: поверьте мне, возвращение Рибери будет легендарным!

Защитник «Баварии» Давид Алаба высказал мнение по поводу травмы, которую получил его одноклубник полузащитник Франк Рибери. У хавбека диагностирован разрыв внешней связки левого колена. Француз получил травму в гостевом матче 7-го тура Бундеслиги против «Герты» (2:2).
«Я вижу, как он работает день ото дня. Поверьте мне, его возвращение будет легендарным!» — написал Алаба в «Инстаграме».
Ранее немецкие СМИ ранее сообщали, что Рибери из-за травмы может пропустить два-три месяца.
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У Рибери диагностирован разрыв внешней связки левого колена