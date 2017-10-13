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Нападающий «Тоттенхэма» Кейн — лучший игрок АПЛ по итогам сентября

13 октября 2017, пятница. 13:08 Футбол

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн признан лучшим игроком в английской Премьер-лиге по итогам сентября. Об этом говорится на сайте английской лиги.

Нападающий «шпор» забил шесть голов в четырёх матчах сентября в английской Премьер-лиге, получив награду лучшего игрока в пятый раз, сравнявшись с Уэйном Руни и Робином ван Перси. Чаще всех данного приза удостаивался бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, на счету которого 6 наград.

На звание лучшего игрока в сентябре также претендовали Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Паскаль Гросс («Брайтон энд Хоув Альбион» ), Джамал Ласcеллс («Ньюкасл»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») и Альваро Мората («Челси»).

Фото Кейна с трофеем можно посмотреть на странице «Тоттенхэма» в «Твиттере».

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить рекордные £ 170 млн за Кейна
Источник: Официальный сайт английской Премьер-лиги Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Хотспур Челси Альваро Мората Гарри Кейн Кевин Де Брёйне Ромелу Лукаку Серхио Агуэро Фото
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13 октября 2017, пятница
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