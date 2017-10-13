Нападающий «Тоттенхэма» Кейн — лучший игрок АПЛ по итогам сентября

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн признан лучшим игроком в английской Премьер-лиге по итогам сентября. Об этом говорится на сайте английской лиги.
Нападающий «шпор» забил шесть голов в четырёх матчах сентября в английской Премьер-лиге, получив награду лучшего игрока в пятый раз, сравнявшись с Уэйном Руни и Робином ван Перси. Чаще всех данного приза удостаивался бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, на счету которого 6 наград.
На звание лучшего игрока в сентябре также претендовали Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Паскаль Гросс («Брайтон энд Хоув Альбион» ), Джамал Ласcеллс («Ньюкасл»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») и Альваро Мората («Челси»).
Фото Кейна с трофеем можно посмотреть на странице «Тоттенхэма» в «Твиттере».