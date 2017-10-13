Насри: когда я 12 дней болел менингитом и мог умереть, никого не оказалось рядом

Полузащитник «Антальяспора» Самир Насри в эфире телеканала Canal + считает, что футбольный мир полон лицемеров. 30-летний хавбек рассказал, что, когда он 12 дней болел менингитом, рядом с ним никого не оказалось.
«Безусловно, футбол – мир лицемеров. Но я могу смотреть на себя в зеркало. Некоторые могут сказать, что я высокомерен или горд, но я откровенен. Если вы мне нравитесь, то всё в порядке, если я вам не нравлюсь, также всё в порядке. Но по крайней мере вы знаете об этом. Раньше я думал, что всё идеально, но это не так.
В течение моего последнего года в «Марселе» я 12 дней находился в больнице с менингитом. Тогда я увидел другую сторону людей. Когда я был маленьким принцем Марселя, играл в сборной, все были рядом, но когда я болел 12 дней, когда мог умереть, никого не было. Тогда я понял, как всё на самом деле.
С журналистами та же история. Люди начали говорить, что я стал высокомерным. Поэтому с тех пор я изменился и решил стать тем, кем являюсь сейчас – откровенным, говорить то, что я вижу. Если вам это нравится, тогда здорово, если нет, плохо», — цитирует Насри Get Football News France.