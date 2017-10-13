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Колобков: зачем идти на трибуну, когда можно посмотреть всё на отличном экране?

13 октября 2017, пятница. 14:06 Футбол

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков в эфире «Спорт FM» ответил на вопрос о незаполненных трибунах на стадионе в Казани во время товарищеского матча Россия — Иран, состоявшегося 10 октября и завершившегося со счётом 1:1. По официальным данным, матч посетили 33 тыс. зрителей.

«Надо понимать, что это всё-таки товарищеский матч, турнирного значения он не имел. Если бы это был отборочный матч или игра в рамках чемпионата мира, то, я уверен, зрителей было бы очень много. Наши зрители любят некую историю. Когда мы в 2013 году проводили в Москве чемпионат мира по лёгкой атлетике, первые два дня трибуны были полупустыми. Потом выступали Исинбаева и Болт, затем была эстафета — и зрители пошли. Можно много рассуждать на вопрос о популярности спорта в России. Во-первых, у спорта есть конкуренция. Второе: есть возможность посмотреть спорт на телевидении. Зачем идти на трибуну, когда можно посмотреть всё на отличном экране с повторами и хорошим комментарием?» — сказал Колобков.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Павел Колобков Болельщики — Футбол Телетрансляции
Новости. Чемпионат мира 2018
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