Слуцкий рассказал, какие обязанности будут у Яровинского в «Халл Сити»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал назначение Олега Яровинского на пост стратегического директора команды, рассказав, какие обязанности у Яровинского будут в английской команде. Ранее он уже работал со Слуцким в стане ЦСКА, где занимал пост спортивного директора.
«Олегу 35 лет, но он начал работать в футболе, когда ему было 22 года. Он начал работу в скаутском отделе с ФК „Москва“ в РФПЛ, несколько лет проработал там, а затем стал спортивным директором „Крыльев Советов“. Последние четыре сезона он работал спортивным директором в ЦСКА, и у него невероятный опыт в плане процесса скаутской деятельности и отношений с игроками.
Он свободно владеет английским, немецким, испанским и, конечно, русским, что очень важно при общении с игроками, агентами других клубов. У него серьёзное образование после обучения в российском университете. Надеюсь, что он поможет развитию клуба, и мы вместе получим отличные результаты.
С ролью стратегического директора клуба его работа будет сбалансирована между отделом скаутинга и помощником тренера. Он всегда будет участвовать в тренировках, и он будет в раздевалке. У него будут очень хорошие отношения с отделом скаутинга, а также наладится более тесная связь между этим отделом и командой. Это очень важно для меня и для всех», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Халла».