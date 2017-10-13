«Мосинжпроект»: дизайн метро «ЦСКА» в Москве выдержан в цветах клуба

Оформление строящейся в Москве станции метро «ЦСКА» выдержано в традиционных цветах клуба, имя которого носят станция, и соответствует официальному логотипу команды ЦСКА. Об этом сообщили в АО «Мосинжпроект», являющееся управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичной подземки.
Ранее в социальных сетях (в частности, в «твиттере» спортивного комментатора Василия Уткина) появилась информация, что станция метро «ЦСКА» оформлена в цветах футбольных клубов «Спартак» и «Динамо».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» Василия Уткина.
«Распространяемые в социальных сетях фотографии со строящейся станции не отражают применённых авторами дизайна подходы. На них отсутствует красная и синяя „подсветка“ букв „ЦСКА“ (в зависимости от фона, на котором собрано название станции)», – приводит текст пресс-релиза компании «РИА Недвижимость».