Нигматуллин: Промес и Глушаков помогут «Спартаку» харизмой в игре с «Ахматом»

Экс-вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-ого тура РФПЛ между командами «Ахмат» и «Спартак». Встреча состоится сегодня, 13 октября, в Грозном, начало — в 19:30 мск.
«В Грозном, как мы знаем, тяжело приходится всем командам РФПЛ. Нас ждёт абсолютно равная встреча. В этом матче фаворита нет. Да, москвичи выиграли оба раза в прошлом сезоне, но обращать внимание на это не стоит. Тогда у «Ахмата» был другой тренер, а москвичи шли по чемпионскому пути. Игра спартаковцев будет зависеть от того, насколько продуктивно они провели этот перерыв на матчи сборной. В начале сезона команда Карреры была не очень хорошо готова физически. Возможно, после этой паузы красно-белые начнут находить силы на последние 20 минут.
Стоит чего-то ждать от Квинси Промеса и Дениса Глушакова. Ребята не так много пропустили, чтобы им очень долго набирать форму. А так, даже их присутствие должно положительно сказаться на игре команды. Оба лидеры: один — для россиян, другой — для иностранцев. Если они не смогут помочь на поле, помогут своей харизмой», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.