Перед матчем со «Спартаком» тренер «Севильи» дал отдохнуть двум игрокам

Два игрока «Севильи» не сыграют против «Атлетика» из Бильбао в матче 8-го тура Ла Лиги. Речь идёт о защитнике Габриэле Меркадо и полузащитнике Эвере Банеге. Последний вернулся из сборной Аргентины с небольшим повреждением лодыжки.
Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо предоставил обоим футболистам отдых в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Спартаком».
«Севилья» 14 октября сыграет против Бильбао, а 17 октября пожалует в Москву, где на стадионе «Открытие Арена» сыграет со «Спартаком».
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