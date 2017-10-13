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Мбенге: «Ахмат» сделает всё для победы над «Спартаком», надо оставить их позади

13 октября 2017, пятница. 15:19 Футбол

Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенге поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ со «Спартаком», который состоится 13 октября.

«Я смотрел несколько игр «Спартака». Стоит отметить, что они показывают качественный футбол. Мы сделаем всё для победы. Конечно, все понимают важность данного матча. Поэтому нам нужно приложить все усилия и оставить «Спартак» позади», — сказал Мбенге в интервью пресс-службе «Ахмата».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак». Начало — в 19:30 мск.

Интервью Мбенге можно посмотреть на официальном канале «Ахмата» в YouTube.

Прогноз Пономарёва на матч «Ахмат» — «Спартак»: красно-белые проиграют
Источник: Официальный канал ФК "Ахмат" в YouTube Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Спартак Аблайе Мбенге
Новости. Футбол
13 октября 2017, пятница
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