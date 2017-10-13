Вернер не восстановился после шума трибун в Стамбуле и не сыграет с «Боруссией»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не поможет своей команде в матче 8-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Футболист ещё не оправился после шума трибун в матче Лиги чемпионов с «Бешикташем» (0:2), и тренерский штаб предоставил игроку отдых, опасаясь, что шум трибун в Дортмунде может негативно сказаться на Вернере. Об этом пишет Bild.
В официальной версии говорится, что у 21-летнего футболиста проблемы с шейным отделом позвоночника и нижней челюстью. Вернер пропустил матч 7-го тура с «Кёльном» (2:1) и матчи сборной Германии в квалификации ЧМ-2018.
Матч «Боруссия» Д — «РБ Лейпциг» состоится 14 октября. Начало – в 19:30 мск.
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