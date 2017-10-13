Иньеста может уйти из сборной Испании после ЧМ-2018

Чемпионат мира 2018 года в России может стать для полузащитника сборной Испании Андреса Иньесты последним. После мирового первенства 33-летний хавбек «Барселоны» может завершить международную карьеру. Об этом футболист рассказал в интервью L’Equipe.
«Существует вероятность, что чемпионат мира в России станет последним в составе сборной Испании. Посмотрим, как всё будет развиваться. До чемпионата мира ещё много времени, и я надеюсь, что моя игра позволит мне отправиться в Россию. С этого момента и будем всё оценивать», — сказал Иньеста.
Андрес Иньеста выступает за сборную Испании с мая 2006 года.
Иньеста сможет покинуть «Барселону», несмотря на пожизненный контракт