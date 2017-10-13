Почеттино: Гвардиола проявил неуважение, назвав «Тотттенхэм» «командой Кейна»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который назвал лондонцев «командой Кейна», намекая, что огромную роль в этом клубе играет нападающий Гарри Кейн.
«Я знаю Пепа, и, когда он взволнован после потрясающей победы, он изо всех сил пытается сохранить своё положение и стать джентльменом. Но то, что он сказал, было неуважением для многих. Это не повлияло на меня, но это было неуважительно для многих людей.
Гвардиола был частью большого успеха в «Барселоне» с Лионелем Месси в своих лучших проявлениях, и я никогда не говорил, что это «команда Месси». Я думаю, что многие люди восприняли эти слова как очень неуважительные для клуба, и для многих игроков — это странная ситуация», — цитирует Почеттино The Sun.