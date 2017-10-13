Мостовой: Промес может и за короткое время определить исход матча с «Ахматом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей игры 13-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Спартаком». Встреча состоится 13 октября. Начало — в 19:30 мск.
«Для начала я хочу дождаться состава «Спартака». У них много травмированных, и это сильно влияет на их игру. Одно дело, когда ты проводишь матчи со всеми своими лидерами, а другое – понимать, что их нет и думать о том, как бы не проиграть. Да, Денис Глушаков и Квинси Промес едут в Грозный, но вопрос: в каком они состоянии? Они недавно только восстановились, им трудно будет помочь команде. Хотя, если голландец уже более-менее в порядке, он сможет и за короткое время определить исход матча. Игроки такого уровня это умеют.
«Ахмат» будет по-особенному настраиваться на спартаковцев. Плюс они играют дома, где тяжело любому клубу. Поэтому фактор травм «Спартака» и фактор своего поля – это преимущество для грозненцев сегодня», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».