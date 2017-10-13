«Зенит» разыграет футболку Кришито перед матчем с тульским «Арсеналом»

«Зенит» сообщил о продолжении акции для болельщиков команды на домашнем матче с тульским «Арсеналом» в 13-м туре РФПЛ (15 октября, начало — в 19:00 мск).
«Гости стадиона «Санкт-Петербург», которые будут на арене с 16:00 до 18:00 мск по петербургскому времени, смогут получить скидки в точках продажи клубной атрибутики в 30% на домашние игровые футболки сезона-2017/18 (кроме оригинальных!) и в 50% на фан-шапки и перчатки.
В течение часа после окончания матча болельщики могут купить со скидкой в 50% матчевый ассортимент атрибутики (шарфы, вымпелы и значки).
Для того чтобы поучаствовать в конкурсе и выиграть футболку Доменико Кришито, нужно сфотографироваться на фоне буквы «Z», установленной у центрального входа, и выложить снимок в социальные сети с хэштегом #ЗенитСчастливыйЧас в период действия акции (16:00–18:00). Автор самого оригинального фото, по мнению клубной редакции, будет приглашён на вручение подарка из рук футболиста в конце матча (через письмо в личные сообщения и объявление диктора в перерыве)», — сообщается на сайте «Зенита».