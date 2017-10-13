Сборная России 11 ноября сыграет с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил о достижении договорённости о проведении двух контрольных матчей с участием национальной команды России в ноябре.
11 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборной Аргентины, 14 ноября – с Испанией. Обе встречи состоятся в России. О местах проведения и времени начала матчей РФС проинформирует дополнительно.
Этими встречами сборная России завершит программу контрольных матчей в 2017 году в рамках подготовки к домашнему чемпионата мира, который пройдёт следующим летом.