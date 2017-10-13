Экс-форвард «Зенита» Проничев вернулся в «Герту»

Бывший нападающий «Зенита» Максимилиан Проничев сообщил, что вернулся в берлинскую «Герту», в академии которой он воспитывался с 2011 по 2014 год.
«Хочу сказать всем большое спасибо за эти два замечательных года, которые я провёл в футбольном клубе «Зенит». Всем тренерам, руководству и персоналу. Мне было очень приятно работать с вами. И большое спасибо «Шальке» за проведённый с вами год.
Сейчас начинается мой новый этап в «Герте». Я рад новому вызову и надеюсь на удачное выступление в составе «Герты», — написал Проничев в своём «инстаграме».
Контракт 19-летнего футболиста с «Зенитом» истёк летом 2017 года. В сезоне-2015/16 Проничев выступал на правах аренды за молодёжную команду «Шальке».
Проничев: мне сказали, что Виллаш-Боаш на молодых игроков не рассчитывает