Лунёв: хочу сыграть в матчах с Аргентиной и Испанией, но решать главному тренеру

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв поделился своими ожиданиями от товарищеских матчей с командами Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).
«Здорово, что сборная России сыграет против таких команд, как Испания и Аргентина. Сложно выбрать, против кого хочется сыграть больше. Обе сборные – это топ-уровень с кучей звёздных и сильных игроков. У Аргентины есть Месси, в Испании тоже полно классных футболистов. Обе сборные крутые.
Я бы хотел сыграть против каждой команды, но решать будет главный тренер национальной сборной. Хорошо, что у России будут такие сильные соперники. Это будет великолепное зрелище», — сказал Лунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Сборная России 11 ноября сыграет с Аргентиной, 14 ноября – с Испанией