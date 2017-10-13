Арустамян: М'Вила отказался разорвать контракт с «Рубином» за € 5 млн

Спортивный комментатор Нобель Арустамян поделился информацией о размере зарплаты полузащитника «Рубина» Янна М'Вила.
«М'Вила получает € 6 млн в год, он самый высокооплачиваемый игрок команды. € 3 млн — это зарплата, ещё € 3 млн – ежегодный бонус. Швейцарский адвокат Ральф Исингер был инициатором продления контракта с игроком, намекая, что летом его продадут в английский клуб. Но продать его крайне сложно, и руководство клуба предлагало ему за разрыв контракта бонус в размере € 5 млн, но он не согласился, потому что его контракт рассчитан на три года», – рассказал Арустамян в эфире YouTube-канала «Ставка TV».
В декабре прошлого года М'Вила продлил контракт с «Рубином» на 3,5 года. В текущем сезоне француз провёл 11 матчей в РФПЛ и забил один гол.