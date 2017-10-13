Коротаев возглавил юношескую сборную России, составленную из игроков 2003 г.р.

Российский футбольный союз подписал контракт со Станиславом Коротаевым в качестве старшего тренера юношеской сборной России, составленной из игроков 2003 года рождения. Срок трудового соглашения — до конца 2019 года.
Коротаев является одним из самых титулованных российских тренеров в сфере детско-юношеского футбола. С командами различных спортивных школ он девять раз выигрывал первенства России. В последнее время специалист работал с футболистами «Чертаново» 2000 года рождения, составляющими костяк юношеской сборной соответствующего возраста.
«Безусловно, для меня большая честь и огромная ответственность возглавить юношескую сборную России. Это очень важная и интересная работа, и я хотел бы поблагодарить РФС за оказанное доверие. У меня достаточно большой опыт работы в детско-юношеском футболе – в течение длительного времени я трудился в Академии Коноплева, ижевском «Зените», столичном «Чертаново». С командами этих школ удалось девять раз выиграть первенства России. Что касается ближайших планов, то до конца года мы запланировали проведение двух селекционных сборов – в ноябре и декабре», — рассказал Коротаев.