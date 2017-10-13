Конте: я счастлив работать в «Челси». Моя семья находится со мной, а не в Италии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что не собирается возвращаться в Италию. Ранее в СМИ появились слухи о том, что 48-летний специалист может вернуться на пост наставника сборной Италии, а также является кандидатом на тренерский мостик «Милана».
«Две недели я читаю ошибочные утверждения. Я дал интервью две недели назад и уверен, что перевод был ошибочным. Но я очень хорошо знаю свою позицию.
У меня есть двухлетний контракт с «Челси», я счастлив работать в этом клубе, я счастлив работать со своими игроками, мне нравится работать с моими игроками, мне нравится испытывать эти выдающиеся ощущения вместе с нашими болельщиками. Я не вижу проблем.
Другая ситуация, которую я хочу прояснить, заключается в том, что моя семья остаётся здесь со мной, а не в Италии. Моя дочь ходит в школу здесь, в Кобхэме. Когда вы хотите написать что-то, важно написать правду", — цитирует Конте сайт «Челси».