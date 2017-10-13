Игрок «Динамо» забил с центра поля в матче молодёжного первенства России

В матче 13-го тура российского молодёжного первенства «Динамо» добилось победы над «СКА-Хабаровск». Встреча, проходившая в Химках, завершилась со счётом 3:0 в пользу бело-голубых.
Голы в этой встрече на свой счёт записали Анатолий Катрич, Евгений Луценко и Виктор Демьянов. Последний отличился на 78-й минуте, пробив по воротам соперника со своей половины поля.
Благодаря этой победе «Динамо» продлило беспроигрышную серию до восьми матчей и вышло в лидеры первенства.
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«Динамо» разгромило «СКА-Хабаровск» и вышло в лидеры молодёжного первенства