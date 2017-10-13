Йерро и мексиканская модель проведут жеребьёвку европейских стыковых матчей ЧМ

Мексиканская модель и ведущая телеканала ESPN Ванесса Хаппенказен проведёт церемонию жеребьёвки раунда плей-офф европейской квалификации ЧМ-2018, а бывший капитан сборной Испании Фернандо Йерро выступит в роли её ассистента, сообщает официальный сайт ФИФА.
Церемония жеребьёвки состоится в Цюрихе (Швейцария) 17 октября и начнётся в 15:00 по московскому времени.
Участие в стыковых матчах по итогам группового этапа себе обеспечили следующие сборные: Швеция, Швейцария, Северная Ирландия, Ирландия, Дания, Италия, Греция и Хорватия.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Ванессы Хаппенказен.
Стали известны сборные, которые будут посеяны в стыковых матчах ЧМ-2018