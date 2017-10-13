В октябре в Москве пройдёт форум Russia Expo Days – 2017, посвящённый ЧМ-2018

18-19 октября в Москве пройдёт форум Russia Expo Days – 2017: представители власти, оргкомитета чемпионата мира — 2018 и бизнеса обсудят вопросы подготовки к мундиалю с точки зрения привлечения иностранных турпотоков. Благодаря онлайн-трансляции на трёх языках присоединиться к форуму смогут профессионалы туристического бизнеса из любой страны мира.
Ключевой для продвижения России на иностранные туристические рынки станет нынешняя осень. Как известно, 1 декабря в Кремле состоится жеребьёвка, которая распределит матчи ЧМ-2018 между 11 городами. После жеребьёвки начнётся период активного спроса на туры. К этому моменту у иностранных туристических компаний должна быть подробная и интересная информация о городах, где пройдут матчи, о логистике между ними и туристической инфраструктуре регионов.
18-19 октября в Москве в отеле «Метрополь» на Russia Expo Days -2017 представители федеральных и региональных туристических ведомств, оргкомитет ЧМ-2018 и игроки туристического рынка обсудят вопросы взаимодействия в рамках подготовки к чемпионату мира, расскажут о нюансах проведения турнира и представят иностранной аудитории туристические возможности городов, которые примут матчи.
Впервые в истории российского инкаминга вся деловая программа мероприятия будет транслироваться онлайн с синхронным переводом на английский и китайский языки. Таким образом, принять участие в RED-2017 можно будет из любой точки земного шара.
Организаторами Russia Expo Days -2017 выступили туристический медиахолдинг Profi.Travel, национальное маркетинговое агентство Visit Russia и представители туристического бизнеса. RED-2017 поддержали Министерство культуры РФ, Федеральное агентство по туризму, национальное маркетинговое агентство Visit Russia, Российский союз туриндустрии, Союз турагентств, ассоциация «Мир без границ», объединение «Мостурпул», туроператоры KMP Group, Intourist — Thomas Cook и другие.