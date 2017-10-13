Кононов: состав «Ахмата», который сыграет со «Спартаком», достаточно оптимален

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов в эфире телеканала «Наш футбол» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 13-м туре РФПЛ.
«У „Ахмата“ существуют проблемы с составом перед матчем со „Спартаком“. Есть травмированные игроки, есть болезни, которые нам надо лечить. Но мы хорошо потренировались и посмотрели всех футболистов, кто на каких позициях сейчас может сыграть. Думаю, тот состав, который сегодня выйдет, достаточно оптимален», — сказал Кононов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:30 мск.
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