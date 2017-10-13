А. Егоров: ухожу из департамента судейства? Не комментирую ничего

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о его возможном уходе из департамента и возобновлении судейской карьеры.
«Не комментирую ничего», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
45-летний Александр Егоров завершил судейскую карьеру после прошлого сезона. Пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФС он занял в июле.
Егоров: уйти вовремя — искусство, не хочу слышать: «Когда он закончит?»
Новость о том, что арбитр Александр Егоров завершил карьеру, удивила многих. Теперь уже бывший судья рассказал, почему это сделал.