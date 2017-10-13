Акинфеев: со стандартами, которые исполняет Самедов, очень тяжело бороться

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев поделился мнением о партнёре по национальной команде 33-летнем полузащитнике «Спартака» Александре Самедове.
«Скорость остаётся главным качеством Самедова. Против этого человека всегда сложно играть. Александр может пробежать, подать, обыграть, ударить. В том году, когда „Спартак“ стал чемпионом, он забивал важные мячи и приводил команду к победе. Это действительно профессионал с большой буквы.
2004 год, стадион „Динамо“, ЦСКА играл против „Спартака“. Саня упал в нашей штрафной, просил у арбитра пенальти. Ну и мы с ним не то что поругались — сошлись взглядами, посмотрели друг на друга сурово, и он понял, что пенальти не было. До сих пор вспоминаю этот момент, и, наверное, это была у нас такая первая встреча.
Я могу судить как вратарь. Со штрафными, угловыми, которые он исполняет, очень тяжело бороться. Он делает такую подачу, что практически невозможно выйти, а если ты выходишь, то не понимаешь, отобьёшь ли мяч, успеешь ли его достать.
Мало кто знает, что Самедов занимается благотворительностью. Саня — парень простой, простой в общении. Человек становится более дисциплинированным, он понимает, что на него смотрят те дети, которым он помогает. Ему надо быть перед ними в форме и всегда в хорошем настроении, а самое главное — спокойным. Тогда мир будет немного добрее у нас», — сказал Акинфеев в эфире программы «Звёзды Премьер-Лиги».