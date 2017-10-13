Билья хочет, чтобы Игуаин был основным форвардом сборной Аргентины на ЧМ-2018

Полузащитник «Милана» и сборной Аргентины Лукас Билья рассказал, что на чемпионате мира 2018 года хотел бы видеть основным центральным нападающим национальной команды Гонсало Игуаина. Форвард «Ювентуса» этой осенью не вызывался в сборную, а в октябрьских матчах на позиции наконечника атак играл нападающий «Боки Хуниорс» Дарио Бенедетто.
«Я предпочитаю видеть Игуаина нашим основным девятым номером. Он заслуживает права сыграть на ещё одном чемпионате мира», — приводит слова Бильи интернет-издание Football Italia.
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