Источник: банковские счета «Мордовии» были арестованы

Банковские счета саранского футбольного клуба «Мордовия» были арестованы, сообщают «Известия Мордовии» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что в пресс-службе клуба этот факт не подтвердили, но и не опровергли. «Комментарии руководства клуба по этому вопросу будут даны позже», — сообщили в пресс-службе «Мордовии».
Ранее сообщалось, что «Мордовия» ищет спонсора. Напомним, по итогам сезона-2015/16 клуб вылетел из российской Премьер-Лиги в Футбольную национальную лигу, а ещё через год опустился в ПФЛ.
Экс-директор «Мордовии» отсудил у клуба 2 млн рублей