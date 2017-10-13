Д. Комбаров проводит 200-й матч за «Спартак» в РФПЛ

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги московский «Спартак» на выезде встречается с грозненским «Ахматом».
В составе красно-белых с первых минут на поле вышел защитник Дмитрий Комбаров. Для 30-летнего футболиста этот матч стал 200-м за «Спартак» в РФПЛ.
Больше Комбарова за «Спартак» в чемпионатах России матчей провёл только экс-полузащитник команды Егор Титов (324). Абсолютным рекордсменом по количеству игр за клуб во всех турнирах и за всю историю остаётся Фёдор Черенков (494, из которых 398 — в чемпионатах СССР и России).
Дмитрий Комбаров выступает за «Спартак» с 2010 года. В 200 матчах РФПЛ на данный момент в его активе 20 голов.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Спартак».