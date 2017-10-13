Ковальчук: Самедов — как хорошее вино, чем старше становится, тем вкуснее будет

Нападающий хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук поделился мнением о 33-летнем полузащитнике «Спартака» и сборной России Александре Самедове.
«Самедов — как хорошее вино: чем старше становится, тем вкуснее будет. Мы в Дубае пару раз ходили в зал, и он был в прекрасной форме. Хотя у них был отпуск, но он постоянно поддерживает форму. У нас разные упражнения, которые мы делаем, но что-то он почерпнул у меня, а что-что — я у него.
Самедов — хороший семьянин, отличный отец. Приятно общаться с хорошими людьми. Парень очень скромный, что его очень украшает, а ещё он трудяга на поле. Такие люди мне очень симпатичны. Это порядочный и честный парень. Приятно, когда человек чего-то добился и остаётся настоящим. Наверное, это самое главное», — сказал Ковальчук в эфире программы «Звёзды Премьер-Лиги».