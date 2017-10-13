Самедов: не знал, чего ждать от болельщиков «Спартака», а потом понял — я дома

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов рассказал об уходе из московской команды в 2005 году и возвращении в стан красно-белых прошлой зимой.
«В „Спартак“ пришёл Володя Быстров, и я сказал: „Вы взяли на мою позицию игрока. У меня было предложение из “Локомотива», и я хочу уйти". Всю жизнь мечтал играть в «Спартаке», но в силу вспыльчивого на тот момент характера сказал, дескать, вот так вы со мной поступаете, вижу ситуацию так и ухожу. Сейчас бы, наверное, вообще многие вещи сделал по-другому, но ни о чём не жалею. Считаю, это в любом случае меня чему-то научило. Путь, как говорится, я выбрал сам.
Помню первую домашнюю игру после возвращения в «Спартак», пришло 40 тыс. болельщиков. Как меня болельщики приняли, как провожали после замены на 90-й минуте, для меня было очень важно. Я действительно переживал по поводу того, как меня встретят. 12 лет — огромный срок. Раньше ещё мальчиком выходил, а возвращаешься в 32 года. Сказали бы мне год назад, что так всё сложится, я бы, наверное, посмеялся. Казалось, это невозможно, что не захотят меня видеть в «Спартаке».
В определённый момент почувствовал, что оказался дома. Помню матч с «Анжи», который окончательно снял вопросы. После той игры мне написали столько приятных вещей, через раз звучало: «Ты дома». Само собой, было ощущение торжества, когда вся эта толпа за секунду оказалась на футбольном поле. Это незабываемо, сильный момент. Когда стали подбрасывать болельщики, это было потрясающе", — сказал Самедов в эфире программы «Звёзды Премьер-Лиги».