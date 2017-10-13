Конте — о словах Мусонды про игровое время в «Челси»: Шарли понял свою ошибку

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слова 20-летнего хавбека команды Шарли Мусонды, который недавно в социальных сетях пожаловался на недостаточное количество игрового времени в текущем сезоне.
«Шарли понял свою ошибку. Он должен продолжать усердно работать, чтобы стать лучше. Он очень хорошо работает. Не вижу проблем в ситуации с ним. Мысленно он должен быть сосредоточен на том, что происходит на поле, а не на социальных сетях. Я сказал ему это. Моя задача — помочь ему найти правильный путь.
Мы с ним должны быть сфокусированы на том, что происходит сейчас. Он талантливый игрок, у него хорошие перспективы стать важным игроком для «Челси», уверен. В этом сезоне у него может появиться хорошая возможность проявить себя в игре. У нас есть только три игрока, которые могут действовать на позиции «десятки», – Азар, Виллиан и Педро, и двое обычно играют. В этом сезоне он может показать, что заслуживает играть», — сказал Конте.