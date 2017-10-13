Клопп: как я мог мечтать стать тренером «МЮ», будучи средним игроком «Майнца»?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова бывшего главного тренера «Майнца» Экхарда Краутцуна о том, что раньше он мечтал возглавить «Манчестер Юнайтед».
При Краутцуне в «Майнце» Клопп завершал игровую карьеру и начинал тренерскую. Юрген работал в «Майнце» с 2001 по 2008 год, после чего возглавил дортмундскую «Боруссию». В «Ливерпуле» Клопп оказался в 2015 году.
«Читал интервью моего бывшего главного тренера. Мне нравится Краутцун, но, когда вспоминаю о далёком прошлом, не уверен на 100%, что было правдой, а что – нет. Тем не менее это забавно. Будучи очень средним игроком «Майнца», как бы я мог сказать своему наставнику: «Кстати, если стану тренером, то хотел бы возглавить «МЮ»? Может быть, люди и думают, что я немного сумасшедший, но я не настолько сумасшедший. Никогда не думал ни о чём таком.
Краутцун был и остаётся большим почитателем сэра Алекса Фергюсона. Когда впервые встретился с Экхардом, на нём был джемпер с логотипом «МЮ». Возможно, он что-то забыл. С улыбкой прочитал его интервью, но не всё сказанное им было на самом деле так», — цитирует Клоппа Daily Mail.