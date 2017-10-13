Хайнкес: важно, что футболисты «Баварии» снова поверили в себя

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от домашнего матча 8-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом».
«Я провёл много разговоров с футболистами, мы очень интенсивно тренировались. Мне нравится, как все трудятся на тренировках.
Нам нужен успех. Вместе с ним вернётся уверенность в своих силах. Важно, чтобы наши игроки снова поверили в себя.
В последних матчах мы пропустили слишком много голов. Мы должны стабильно играть в обороне, все линии должны действовать согласованно.
Ожидаю увидеть мотивированную команду, которая покажет вдохновенную игру", — приводит слова Хайнкеса официальный сайт «Баварии».
Предстоящий 14 октября матч пропустят Артуро Видаль, Мануэль Нойер, Хуан Бернат и Франк Рибери.
Хайнкес: ясно представляю себе, что «Бавария» должна делать до конца сезона