Капитан немецкого «Вердера» Златко Юнузович завершил карьеру в сборной Австрии, сообщает официальный сайт федерации футбола страны.
30-летний полузащитник дебютировал в сборной Австрии в 2006 году. На его счету 55 матчей и семь голов в составе национальной команды.
В составе сборной Австрии Юнузович выступал на чемпионате Европы — 2016, на котором он сыграл в одном матче.
Сборная Австрии не сумела отобраться на чемпионат мира в России, а Юнузович пропустил последние четыре матча квалификации из-за травмы.
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